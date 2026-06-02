В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 2 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Дмитровском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.