Сергей Балашов провел оперативное совещание: обсудили проблемы благоустройства и ЖКХ в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в понедельник, 1 июня, прошло плановое оперативное совещание, которое провел временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов. Вместе с ним в мероприятии участвовали руководители ключевых профильных служб округа.

Центральными темами обсуждения стали вопросы благоустройства, работа коммунальщиков и социальная сфера, а также планы на ближайшую перспективу.

Перед переходом к основной повестке Балашов подвел итоги минувших выходных. Он особо отметил празднование Дня города в Электрогорске, которое, по его словам, прошло в теплой и душевной атмосфере. Врип главы выразил признательность всем, кто занимался подготовкой торжества, и отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение порядка и безопасности горожан. Кроме того, он адресовал слова благодарности жителям и гостям Электрогорска за их активность и созданное праздничное настроение.

На совещании детально разобрали ситуацию с недавно благоустроенными общественными пространствами, где были выявлены недочеты, на которые обратили внимание местные жители. Так, на спортивной площадке имени А.А. Болошева, как сообщил руководитель, основания под тренажерами оказались не закреплены должным образом, а опоры освещения не функционируют.

В свою очередь, на Стахановском озере специалисты обнаружили незакрепленные секции ограждения на пирсе. Все перечисленные замечания взяты под личный контроль, и по итогам устранения недостатков в социальных сетях планируется опубликовать отчеты с фотографиями выполненных работ.

Не осталась без внимания и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Участники совещания обсудили недавние инциденты с водоснабжением. Согласно представленной информации, на прошлой неделе в Южном микрорайоне произошли технологические сбои на сетях, находящихся в ведении «Мособлводоканала». На сегодняшний день, по словам Балашова, ресурс подается в штатном режиме, однако параллельно ведутся работы по восстановлению благоустройства на аварийных участках.

Еще одной острой темой стала проблема с вывозом твердых бытовых отходов: в ряде микрорайонов и на сельских территориях контейнерные площадки оказались переполнены. Руководство поручило усилить работу дополнительных бригад, чтобы оперативно нормализовать обстановку.

Помимо этого, врип главы обратил внимание на состояние дорог. Он констатировал, что работы, выполняемые «Мосавтодором», требуют более активного подхода, и поручил держать этот вопрос на постоянном контроле. Также обсуждался покос травы — с профильных служб уже запрошены соответствующие отчеты, а во время ближайшего объезда территорий ответственным лицам лично укажут на проблемные участки.

Значимая часть совещания была посвящена летней оздоровительной кампании. Как сообщил Балашов, в школах и детских центрах округа уже распахнули свои двери 13 лагерей, а также начал работу лагерь на базе Дворца спорта «Надежда». Для молодежи, в свою очередь, стартовали смены трудовых бригад. Уточняется, что 50 юношей и девушек задействованы в работах по благоустройству родного округа, и по итогам сезона они получат свою первую заработанную плату.