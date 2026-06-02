Совращение и травля в сети: еще одни власти назвали причины ограничения работы соцсетей

Президент Мальдив Мохамед Муиззу объявил о решении ограничить доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет в течение года. Мера направлена на защиту молодежи от кибербуллинга, совращения и контента, противоречащего исламским ценностям, пишет Газета.ру.

Причины и цели введения запрета на Мальдивах

В качестве основных причин введения запрета названы:

Проблемы совращения несовершеннолетних;

Кибербуллинг;

Распространение контента, который противоречит исламским ценностям.

На сайте главы государства указано, что это решение является шагом в защите молодежи от опасностей глобализированного мира. При этом администрация президента подчеркивает, что мера отражает приверженность развитию человеческого потенциала, но не означает отказ от цифровизации или нарушение системы образования детей.

Международный опыт ограничения доступа к соцсетям

Мальдивы стали еще одной страной, вводящей подобные возрастные цензы. Аналогичные меры уже действуют или готовятся к внедрению в других государствах: