Подмосковная команда получила медали в финале Чемпионата по профессиональному мастерству

Подмосковная сборная завоевала две медали по итогам Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ, финал которого прошел с 27 мая по 1 июня в Нижнем Новгороде на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Серебряными призерами стали Анастасия Савкова из Серпуховского колледжа в компетенции «Программные решения для бизнеса» и Полина Красноперова из колледжа «Подмосковье» в компетенции «Графический дизайн». В общей сложности участникам были предложены 12 компетенциям, конкурсанты из Подмосковья приняли участие в восьми из них. Это нейросети и большие данные, кибериммунная автономность, веб-технологии, 3D-моделирование для компьютерных игр и не только.

Отметим, что движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Его реализуют при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

