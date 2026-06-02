Купальный сезон под вопросом: в первые дни лета река Томь еще не прогрелась

В областном центре Кузбасса зафиксировали аномально низкую для начала июня температуру воды в главной водной артерии. Согласно последним замерам, сделанным во вторник, 2 июня, вода в реке Томь в районе Кемерова прогрелась всего до отметки в +9,1 градуса. Это значение пока далеко от тех показателей, которые принято считать комфортными для пляжного отдыха и плавания, сообщил VSE42.RU .

Представитель Кемеровского гидрометцентра пояснила VSE42.Ru, что давать точные прогнозы относительно прихода купального сезона сейчас преждевременно. По ее словам, в настоящий момент синоптики не могут назвать конкретные сроки, когда столбики термометров в реке поднимутся до приемлемых для организма значений.

Специалист отметила, что процесс нагрева томской воды зависит от целого комплекса погодных условий, включая интенсивность солнечной радиации, ночные температуры воздуха и скорость течения. В связи с этим, как уточнила эксперт, прогнозировать даже приблизительную дату, когда вода в реке станет по-настоящему теплой, пока что довольно сложно.

«Ночи еще прохладные», – отметила эксперт Кемеровского гидрометцентра.

