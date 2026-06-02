В Подмосковье появился центр активного и здорового долголетия

В Подмосковье открылся первый Центр активного и здорового долголетия, его запустили на базе Домодедовской больницы, чтобы помочь сохранить здоровье, активность и высокое качество жизни благодаря современным профилактическим программам и раннему выявлению факторов риска развития заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Диагностика заболеваний имеет важное значение, но куда большую роль играет их профилактика. Центры активного и здорового долголетия позволят выявлять риски для здоровья на ранних стадиях и формировать для каждого пациента индивидуальные рекомендации по сохранению активности и хорошего самочувствия», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, до конца года в регионе планируется открыть еще четыре центра - в Мытищах, Ногинске, Балашихе и Химках. Работы проходят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В центре в Домодедовской больнице пациенты смогут пройти комплексную диагностику, анкетирование, различные тесты и исследования, позволяющие определить биологический возраст тела. Такая возможность есть у всех желающих старше 18 лет, для этого необходимо оформить предварительную запись, например, через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.