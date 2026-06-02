Мусаев раскрыл, почему меньше нейтральных болельщиков желали победы «Краснодару»

Главный тренер «Краснодар» Мурад Мусаев в интервью «Чемпионату» высказался о поддержке нейтральных болельщиков. Специалист согласился с тем, что их стало меньше по сравнению с прошлым годом, когда многие желали победы «Краснодару», поскольку им поднадоело шестилетнее чемпионство «Зенита».

Мусаев отметил, что «Краснодар» в любом случае ориентируется на своих болельщиков. Тренер подчеркнул, что процент заполняемости стадиона в Краснодаре был самым высоким в стране: в среднем на 33-тысячную арену собиралось 29 тысяч зрителей. Мусаев рассказал, что в краевом центре продолжается футбольный бум, на стадион ходят даже бабушки.

«Эта поддержка дает нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше. Мы не хотим ориентироваться на людей, которые желают «Краснодару» чемпионства назло «Зениту». Мы играем для своих болельщиков и своего города», — сказал Мусаев.

В минувшем сезоне «Краснодар» остановился в шаге от титулов в чемпионате и Кубке страны. В РПЛ команда заняла второе место, в предпоследнем туре уступив лидерство «Зениту», а в Кубке России проиграла суперфинал «Спартаку» в серии послематчевых пенальти.

Ранее Мурад Мусаев ответил на упреки Александра Мостового в том, что он «нефутбольный» человек.