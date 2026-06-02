Черные стаи захватывают город: почему умные вороны выживают из Тюмени всех остальных птиц

В Тюмени фиксируют заметный рост численности ворон, которые все активнее осваивают городские дворы, парки и жилые кварталы. Орнитолог Вадим Мальков объяснил, что причиной нашествия стали высокий интеллект и уникальная приспособляемость этих птиц к жизни рядом с человеком, передает портал nashgorod.ru .

По словам специалиста, вороны быстро обучаются, находят новые источники корма и чувствуют себя комфортно даже там, где другим пернатым выжить сложно. Городская среда предоставляет им сразу несколько преимуществ: обилие пищевых отходов, множество деревьев для гнездования и почти полное отсутствие естественных врагов. Однако, как подчеркнул орнитолог, рост популяции оборачивается серьезной конкуренцией. При высокой численности вороны начинают представлять угрозу для мелких видов — воробьев, трясогузок и других птиц, чьи гнезда и птенцы становятся для них легкой добычей.

Таким образом, в борьбе за городскую территорию и кормовую базу вороны пока выходят одними из главных победителей, а их заметное присутствие в Тюмени продолжает усиливаться.