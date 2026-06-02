От 100 тыс. руб. за двоих: Турция и Египет лидируют среди бюджетных туров для россиян

Эксперты туристической отрасли назвали два основных зарубежных направления, которые в нынешнем сезоне остаются наиболее доступными по цене для россиян, планирующих пляжный отдых. Директор одного из ростовских турагентств Максим Гурин уточнил, что речь идет о Турции и Египте, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации эксперта, стоимость готовых туров на неделю для двоих в Египет или Турцию стартует от 100 тыс. руб. В эту сумму, по словам директора турагентства, уже включен перелет с учетом пересадок, трансфер и проживание в отеле. Причем во всех вариантах размещения, соответствующих данному ценовому сегменту, действует система «все включено». Гурин уточнил, что это подразумевает трехразовое питание, а также алкогольные и безалкогольные напитки на протяжении всего отдыха.

«По сути, помимо пляжа, здесь можно никуда не выходить, поскольку по вечерам в отелях показывают шоу», — отмечает Максим Гурин.

Третьим направлением в ряду бюджетных, как отметил собеседник издания, выступает Грузия. Однако, по его словам, формат отдыха там будет принципиально иным. В отличие от турецких и египетских отелей, грузинские гостиницы, как правило, не предлагают систему «все включено». Туристам, выбравшим эту страну, с большой вероятностью предложат только завтраки. Эксперт отметил, что путешественникам придется учитывать растраты на питание.

«В Грузии вся жизнь — за пределами отеля», — объясняет турагент.

Ранее в Турпроме сообщили, что курорты Египта накрыла экстремальная жара с «эффектом сауны» по ночам.