Муцениеце пожаловалась на тяжелую травму, полученную на съемках фильма

Актриса рассказала, что съемки проходили в конце августа. Снимали сцену с дракой. Актриса приземлилась на левую ногу так, что в кости возникла трещина.

Было сделано два дубля, после чего актриса стала хромать на одну ногу. Но уже через две недели, признается Муцениеце, она могла танцевать.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Нагиев объяснил отказ работать с Прилучным и Муцениеце. Свою позицию Нагиев объяснил тем, что не хочет находиться рядом с коллегами в моменты их семейных ссор.



