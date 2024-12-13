Муцениеце пожаловалась на тяжелую травму, полученную на съемках фильма
Фото: [соцсети]
Из-за неудачного приземления на экшн-сцене Агата Муцениеце получила травму – трещину в кости.
Об этом сообщает 5-tv.ru.
Актриса рассказала, что съемки проходили в конце августа. Снимали сцену с дракой. Актриса приземлилась на левую ногу так, что в кости возникла трещина.
Было сделано два дубля, после чего актриса стала хромать на одну ногу. Но уже через две недели, признается Муцениеце, она могла танцевать.
Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Нагиев объяснил отказ работать с Прилучным и Муцениеце. Свою позицию Нагиев объяснил тем, что не хочет находиться рядом с коллегами в моменты их семейных ссор.