Музей казачьей истории и быта открылся в подмосковных Химках

Еще одним музеем в Подмосковье стало больше. Инициатором его создания стал Союз казаков Химок.

Экспонаты бережно собирались несколько лет. Строевая рубаха, хромовые сапоги, офицерская шашка, кинжалы, галифе с красными лампасами и многое другое. Особая гордость — родовая нагайка. Она хранилась в семье местного атамана Андрея Заикина с XIX века.

«Посетителям, не сомневаюсь, будет интересно ознакомиться с предметами быта казаков. Вместе с нашими гидами можно совершить прогулку в исторический экскурс, узнать историю казачества на Руси, услышать рассказы о самых знаменитых казаках», — отметил Андрей Заикин.

В основе деятельности музея лежит воспитание патриотизма. По словам атамана, школьники Химок передали в музей письма для бойцов СВО. Все послания будут доставлены на передовую.

Адрес музея: городской округ Химки, ул. Союзная, дом 3. Вход свободный.