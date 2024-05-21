Музей «Коломенская пастила» осуществляет совместный проект с Государственной Третьяковской галерей

На этой неделе в Государственной Третьяковской галерее открывается масштабный выставочный проект «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век». К этому событию Третьяковская галерея совместно с музеем истории со вкусом «Коломенская пастила» подготовили лимитированную линейку подарочных упаковок пастилы для зрителей выставки. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что коробочки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века. Теперь их украшают знакомые всем с детства художественные произведения Виктора Васнецова: «Богатыри», «Царевна-лягушка», «Ковер-самолет» и «Иван-царевич на сером волке». Сладкая коллекция музейных вкусов представлена различными видами пастилы: «муфтовой», «маковой» рыхлой белопенной, в малиновой глазури, пастильным рулетиком и смоквой яблочной и ягодной.

Примечательно, что данные подарочные коробочки коломенской пастилы можно будет приобрести только в музейном магазине Третьяковской галереи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев ознакомился с работой Еврейского культурного центра «Дружба», расположенном в подмосковных Мытищах.