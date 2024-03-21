Музей кролика и зайца откроют в подмосковном Солнечногорске

Уже в предстоящие выходные в Солнечногорске начнет работать Музей кролика и зайца. В этот день гости смогут познакомиться с экспозицией музея, в которой более одной тысячи фигурок и предметов с изображениями кроликов и зайцев со всего мира. ОБ этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что данный музей родился из частной коллекции. Эти животные — большой пласт мировой культуры, они обладают глубоким символизмом, на протяжении всей истории человечества были рядом с людьми, превратившись в символы, мифы, легенды, сказки и произведения искусства. Гостям расскажут о происхождении зайцев и кроликов, особенностях их обитания в дикой природе, историю приручения, повадках и хитростях.

Помимо этого, присутствующие смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах: научиться искусству оригами, нарисовать весенний скетч, сделать открытку в технике скрапбукинга. Для участия в мастер-классах нужно предварительно зарегистрироваться на данном сайте.