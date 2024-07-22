Музей мусора открылся в Егорьевске

Экологический Музей мусора «Музмус» открылся в Егорьевске, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации. Его создали местные жители — Евгения Буланова, ее отец и дочь.

В музее представлено четыре сотни экспонатов. Это предметы, которые были вручную созданы из ненужных вещей — пакетов, бутылок, обрезков ткани, стекла, картона.

В рамках церемонии открытия в музее провели экскурсию и чаепитие. В обычном режиме учреждение будет работать с 30 июля. Здесь можно будет посетить три вида экскурсий: обзорную, тематическую о переработке отходов и вечернюю.

Создатели музея планируют в дальнейшем организовать экоцентр, лекторий, театр, кафе и коворкинг-площадку для всех, кто неравнодушен к вопросам защиты окружающей среды.