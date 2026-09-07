В российском экспертном и журналистском сообществе развернулась острая дискуссия вокруг дипломатических способностей специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые недавно завершили визиты в Москву и Киев. Многие комментаторы не упустили возможности отпустить ироничные замечания в адрес переговорщиков, отметив, что те много ездят, но предметных результатов их поездки пока не принесли. Однако заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Общественной Службой Новостей призвал коллег к сдержанности и объяснил, что за этой «странной» практикой стоит давно отработанный международный механизм.

По словам Бакланова, сарказм в адрес Кушнера и Уиткоффа проистекает из поверхностного понимания того, как на самом деле устроена большая дипломатия. В прошлом подобные зондажные контакты всегда держались в секрете, чтобы избежать неловкости в случае отказа от официальных предложений. Сегодня же эта система обрела четкое название — «второй трек» переговоров. Это канал связи, где неформальные, но предельно близкие к первым лицам эмиссары прощупывают почву, обозначают границы возможного и создают условия для будущих официальных встреч. И Трамп, отправляя знакомых ему людей, действует абсолютно рационально: он получает доклады на понятном языке и одновременно перепроверяет лояльность госаппарата, который во многом формировался при демократах.

Дипломат особенно подчеркнул, что такая практика ни в коей мере не отменяет полноценных переговоров на высшем уровне, которые состоятся позже, а лишь готовит для них благоприятную почву. Поэтому ироничные прозвища «Витек и Зятек» и другие формы ерничества, по его твердому убеждению, не просто безвкусны, но и откровенно вредны. Они создают отравляющую атмосферу, которая может помешать сложнейшему процессу поиска компромиссов. Бакланов призвал Союз журналистов обратить внимание на своих коллег, чьи публикации демонстрируют незнание истории и логики международных отношений, и настоятельно посоветовал СМИ думать о последствиях своих материалов, прежде чем превращать серьезную политику в повод для дешевых насмешек.

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