Экспертное сообщество продолжает гадать над смыслом недавних визитов в Россию и Украину специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов, говорить о каких-либо реальных итогах пока преждевременно.

По его словам, параметры новых предложений, которые американцы привозили в Москву и Киев, остаются засекреченными, а публичных подвижек не видно. В этой ситуации рассчитывать на переломный момент, по мнению эксперта, наивно.

Денисов подчеркивает, что базовые позиции сторон остаются неизменными, поэтому максимум, на что можно надеяться, — это тактические договоренности. Например, мораторий на удары по энергообъектам или топливной инфраструктуре. Никакого гениального плана, способного перевернуть ситуацию, в Вашингтоне, судя по всему, не сгенерировали. При этом на официальном уровне переговорщиков принимают с почестями и даже дают высокие оценки их миссии, что обязывает российскую сторону, несмотря на очевидный сарказм, сохранять дипломатический этикет.

По его мнению, особый интерес вызывает кадровый выбор Трампа. Уиткофф и Кушнер — люди, совершенно новые для большой дипломатии, до этого они никогда не занимались международными переговорами. Их главное и, возможно, единственное преимущество — это абсолютная преданность президенту США. Однако этого качества явно недостаточно для урегулирования таких сложнейших конфликтов, как украинский или ближневосточный. Практика, по словам эксперта, уже показывает, что эти фигуры не способны реально влиять на процесс. Их удел — роль почтальонов, развозящих непонятные послания, и толку от такой деятельности, увы, пока почти ноль. Именно поэтому в информационном поле за ними закрепились ироничные прозвища «Витек» и «Зятек», отражающие скептическое отношение к их дипломатическому весу.

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