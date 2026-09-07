Япония развернула активную информационную кампанию против России, причем атака ведется сразу по нескольким фронтам — от дипломатических демаршей до исторических ревизий. Премьер-министр страны Санаэ Такаити потребовала снести памятник советскому солдату в Хабаровске, установленный в честь победы над милитаристской Японией. Ее возмутило изображение бойца Красной армии, попирающего пограничный столб с императорской хризантемой — главным геральдическим символом страны Восходящего солнца. Такаити пообещала стоять на своем до конца. Одновременно с этой инициативой профессор университета Васэда Тэцуо Арима выступил с еще более радикальным заявлением, возложив на СССР и Россию ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его логике, если бы Советский Союз не нарушил, как он выразился, Ялтинские соглашения и не расширил свое влияние, американцы якобы не сбросили бы бомбы на японские города.

Писатель и член Совета Международного движения «Другая Украина» Ян Таксюр в беседе с Общественной Службой Новостей проанализировал эти выпады и пришел к выводу, что за ними стоит четкая политическая стратегия. Руководство Японии искренне верит в неизбежность полномасштабной войны Запада с Россией и сейчас пытается сделать Токио заметным в глазах будущих победителей. Это не спонтанные эмоции, а выверенный месседж — мы с вами, мы готовы участвовать в переделе мира. Однако, по мнению эксперта, современная Япония — лишь бледная тень самой себя столетней давности. Древний самурайский дух выветрился, и сегодня Токио — это уже не грозный хищник, а скорее падальщик, который кружит вокруг крупных зверей в надежде урвать остатки с их пиршества.

При этом Таксюр подчеркивает, что застарелая ненависть к России никуда не делась, но проявляется она теперь в форме вассальной лояльности. Заказные выступления профессоров-историков, переписывающих историю Второй мировой войны, — это не наука, а политический инструмент, призванный подтвердить статус Токио как клиента западного блока. Эксперт проводит прямую параллель с Украиной: та же война с памятниками, та же попытка переписать прошлое и то же отсутствие права голоса в большой геополитической игре. Япония, как и Киев, может претендовать лишь на роль исполнителя чужой воли, но никак не на место за столом принимающих решения.

Ранее Захарова прокомментировала требование Японии снести монумент в РФ.