Музей пастилы в подмосковной Коломне отмечает юбилей

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, ежегодно здесь бывает более 60 тысяч гостей. Годовая афиша включает десять музейных программ исторической тематики. Основатель музея, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад» Наталья Никитина отмечает, что образ пастилы, ее вкус были собраны по крупицам из архивов.

Сейчас музей является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России» по версии одноименного конкурса. Он расположен в отреставрированном гостевом флигеле усадьбы купцов Сурановых. В 2023 году было восстановлено и основное здание усадебного комплекса по адресу Посадская, 13.