Музей в городском округе Воскресенск победил во Всероссийском проекте

Музей школы № 9 городского округа Воскресенск стал лучшим во Всероссийском проекте «Школьный музей».

Участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» с осени прошлого года по май 2023-го вместе с педагогами проходили обучающий курс, который позволил усовершенствовать уже работающие школьные музеи, а также открыть новые.

Итоги работы команды «Дружба» из городского округа Воскресенск представила преподаватель математики Людмила Гафурова. В стенах своей школы ученики вместе с учителем возродили музей фетровой фабрики.

Прежнее здание музея устарело, под вопросом оказалась судьба ценных экспонатов. Теперь важные свидетельства истории фабрики хранятся в музее «Наше наследие» при школе № 9 городского округа Воскресенск.