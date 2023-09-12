Музей в Рузе станет главной площадкой мероприятий, приуроченных к 100-летию Зои Космодемьянской

Подмосковный музей «Зоя», расположенный в деревне Петрищево под Рузой, станет главной площадкой мероприятий, приуроченных к 100-летию Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

Памятная дата будет отмечаться в России 13 сентября. Программу мероприятий обсудили сегодня в пресс-центре ТАСС. Ее представила директор музея Марина Роменская.

«Наш музей – пример современных патриотических музеев, это площадка для вдумчивого и актуального диалога. Прежде всего с подрастающим поколением», - отметила она.

Сейчас музей сотрудничает с крупнейшими культурными институциями и общественными организациями. В их числе – Московская театральная студия фонда Валерия Золотухина «Премьера».