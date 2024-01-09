Музей-заповедник «Абрамцево» в Подмосковье приглашает на уникальную экскурсию

В Государственном музее-заповеднике «Абрамцево» (Сергиево-Посадский городской округ) в субботу пройдет программа «Архитектурные шедевры Абрамцева».

По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, для посетителей будет организована прогулка по землям усадьбы, постройки которой являются произведением искусства, Стены Главного дома познакомят с роскошными интерьерами.

В собрании музея-заповедника «Абрамцево», напомним, содержится свыше 25 тысяч экспонатов — живописные и графические работы, иконы, скульптура, редкие книги и многое другое.

Подробности на сайте музея-заповедника.

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