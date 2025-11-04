Музей-заповедник «Подолье» отметил «Ночь искусств» яркой программой

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Мероприятие было посвящено культурному наследию и единству народов России.

В начале программы выступил фольклорный ансамбль «Ремесленная слобода», который исполнил постановку «Сказка, рассказанная на ночь» в традиционных русских костюмах.

Особое внимание на мероприятии уделили теме национального единства, рассматривая взаимодействие русской и татарской культур. С этой целью была представлена книга Вильяма Похлебкина «Татары и Русь», освещающая взаимовлияние двух культур на протяжении веков. Для обсуждения пригласили представителей мусульманской организации ММРГ «Нур». Ведущий научный сотрудник музея Олег Симанин отметил важность культурного обмена между народами, заявив, что это обогащает нации в области языка, традиций и истории, формируя многонациональное общество.

Музыкальную часть вечера продолжил Евгений Смирнов с авторскими патриотическими песнями о Подольске и его выдающихся жителях. Завершила вечер показ фильма «Третий тайм» 1962 года, фильм о военных событиях, приуроченный к 80-летию Великой Победы.

