Муж Леры Кудрявцевой хоккеист Макаров задолжал налоговой и запил

По данным канала, у бывшего хоккеиста был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг ИП Макаров не может, так как уже давно не работает. Завершив карьеру игрока в 2020 году, он так и не нашел себя в жизни после хоккея.

Кудрявцева признавалась, что уже не может скрывать алкогольную зависимость мужа. Она не может уйти от супруга, так как у нее «синдром спасателя». Кроме того, у Миронова и Кудрявцевой подрастает шестилетняя дочь Маша.

Игорь Макаров выступал в КХЛ за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Авангард» и «Сибирь». Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году, хоккеист моложе своей избранницы на 15 лет.

Ранее жена главного тренера ХК «Салават Юлаев» Виктора Козлова Наталья пристыдила болельщиков «Спартака» за неприличные жесты в адрес жен хоккеистов уфимского клуба.