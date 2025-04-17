Муж Леры Кудрявцевой хоккеист Макаров задолжал налоговой и запил
Mash на спорте: Лера Кудрявцева не может справиться с пьянством мужа-хоккеиста
Фото: [соцсети]
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой экс-хоккеист Игорь Макаров задолжал налоговой 2,1 млн руб., узнал телеграм-канал «Mash на спорте».
По данным канала, у бывшего хоккеиста был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг ИП Макаров не может, так как уже давно не работает. Завершив карьеру игрока в 2020 году, он так и не нашел себя в жизни после хоккея.
Кудрявцева признавалась, что уже не может скрывать алкогольную зависимость мужа. Она не может уйти от супруга, так как у нее «синдром спасателя». Кроме того, у Миронова и Кудрявцевой подрастает шестилетняя дочь Маша.
Игорь Макаров выступал в КХЛ за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Авангард» и «Сибирь». Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году, хоккеист моложе своей избранницы на 15 лет.
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