«Не платит ни копейки»: Зуева сделала заявление об алиментах Козловского на дочь

39-летняя актриса и модель Ольга Зуева обвинила бывшего возлюбленного, 41-летнего заслуженного артиста России Данилу Козловского, в прекращении финансовой поддержки их шестилетней дочери, сообщает VOICE. Накануне Зуева подала иск в Савеловский районный суд Москвы о взыскании алиментов, отметив, что все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом.

По словам Ольги, переговоры с отцом ребенка начались еще в октябре 2025 года, но ни к чему не привели. В апреле 2026 года она обратилась в суд.

«Я не прошу ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ. […] Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде. Все остальное — попытка отвлечь внимание от сути», — написала Зуева в своем блоге.

Адвокат актрисы Елена Смирнова после заседания суда 31 августа подтвердила, что Козловский не перечисляет алименты на дочь, несмотря на устные договоренности. Защита актера на вопросы журналистов отвечать не стала. Сама Зуева с дочерью проживает в Нью-Йорке. Там же в марте 2020 году и родилась девочка.

Отношения Козловского и Зуевой начались в 2015 году, но вскоре после рождения дочери пара рассталась. В 2018 году они вместе снимались в фильме «Тренер». Позже Козловский публично признал, что поступил по отношению к Ольге «гадко» и «несправедливо».

В апреле у Козловского родился второй ребенок — сын, от 39-летней актрисы Оксаны Акиньшиной. Незадолго до этого пара вступила в брак.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова осталась недовольна решением суда о лишении отцовства.