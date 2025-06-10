Мужчина пробыл в сугробе рекордное количество времени и выжил

Швейцарский пауэрлифтер Элиас Мейер установил новый мировой рекорд Гиннесса, испытав себя на выносливость в сугробе. Об этом пишет UPI .

Предыдущее достижение принадлежало поляку Валерьяну Романовскому, который в 2022 году пролежал в снегу один час и 45 минут. Швейцарец смог обновить рекорд: он пробыл в сугробе два часа и семь секунд.

Мейер выбрал горный участок с плотным снежным покровом. Температура воздуха составляла около –10°C, но спортсмен участвовал в испытании практически без одежды — только в плавках. По его словам, главной трудностью стал не холод, а давление снега на тело.

Спортсмен признался, что хотел доказать мощные способности человеческого тела, а заодно проверить свое на экстремальные нагрузки при правильной физической и психологической подготовке.

Отметим, что теперь результат швейцарца официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что актер Том Круз установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.