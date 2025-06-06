Трюк Тома Круза в последней части шпионской франшизы попал в Книгу рекордов Гиннесса

Голливудский актер Том Круз подтянул уровень риска и смелости, выполнив уникальный трюк в последней части франшизы «Миссия невыполнима», попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится на официальном сайте издания.

Сцена, за которую 62-летний актер попал в список рекордсменов, зафиксирована в фильме «Миссия невыполнима — Финальная расплата». Момент, который отметили в Книге, касается прыжка Круза с вертолета. Он сопровождается высокими экстремальными условиями и рисками.

Актер выполнил 16 дублей прыжка. Он спрыгнул с вертолета с пропитанным зажигательной смесью парашютом, от которого вскоре освободился без проблем.

Круз во время съемок часто берет инициативу выполнения опасных трюков на себя. Помимо рекорда за прыжок с горящим парашютом, актер попал в Книгу рекордов Гиннесса за участие в самой длительной серии фильмов, собиравших более $100 млн в прокате.

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