Музыка и поэзия объединили жителей Павловского Посада в Городском парке

В рамках мероприятия представители Молодежного Парламента передали администрации парка сборник стихов блокадницы Земфиры Петровны. Этот значимый жест является частью проекта «История в стихах», реализуемого в рамках конкурса «Патриотизм в действии». Он символизирует глубокое почтение к памяти старшего поколения и подчеркивает важность сохранения культурного и исторического достояния.

Продолжением вечера стали выступления участников, которые читали как собственные произведения, так и любимые стихотворения. Совместное исполнение песен под гитарный аккомпанемент создало теплую и дружественную атмосферу, объединившую всех присутствующих в едином потоке эмоций и аплодисментов.

Организаторы искренне благодарят всех, кто принял участие в мероприятии, и гостей за их активное присутствие. Выражается особая признательность администрации Городского парка за создание удобных условий и поддержку проектов, способствующих развитию молодежной культуры и укреплению исторической памяти.

В конце августа, накануне начала учебного года, планируется повторение этого успешного формата – проведение еще одного музыкально-поэтического вечера в городском парке.