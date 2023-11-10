«Музыкальная академия» состоялась в детской школе искусств Воскресенска

В эту среду в детской школе искусств «Элегия» в Воскресенске прошла интерактивная музыкально-познавательная программа «Музыкальная академия», сообщили в соцсетях администрации городского округа. Ее для учеников младших классов МОУ «Гимназия №1» провела преподаватель теоретических дисциплин Ольга Потапова.