«Музыкальная академия» состоялась в детской школе искусств Воскресенска
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В эту среду в детской школе искусств «Элегия» в Воскресенске прошла интерактивная музыкально-познавательная программа «Музыкальная академия», сообщили в соцсетях администрации городского округа. Ее для учеников младших классов МОУ «Гимназия №1» провела преподаватель теоретических дисциплин Ольга Потапова.
«В увлекательной игровой форме ребята познакомились с основными музыкальными понятиями: ноты, гамма, мелодия, ритм, лад, узнали историю появления музыкальных инструментов и происхождения слова «музыка», смогли проявить свои творческие способности в разучивании песен-попевок и исполнении ритмических рисунков», – отметили представители детской школы искусств «Элегия».
Музыкальные отделения школы искусств исполнили для гостей различные музыкальные произведения на скрипке, гитаре и фортепиано. Помимо этого, свои выступления подготовили учащиеся хорового и театрального отделений.