Народные приметы на 3 ноября: почему в Илларионов день боялись дальних дорог

В понедельник, 3 ноября 2026 года, православная церковь чтит память сразу трех святых: Илариона Великого, Илариона Меглинского и Илариона Псковоезерского. В народном календаре эта дата получила название Илларионов день и традиционно связывалась с установлением первой снежной пороши, изменением погоды и подготовкой к приближающейся зиме. С днем связано множество строгих запретов и примет.

В церковной традиции память трех святых охватывает разные эпохи: Иларион Великий жил в Палестине в III–IV веках, Иларион Меглинский — в Болгарии в XII веке, а Иларион Псковоезерский — на Руси в XV веке, где он основал Озерский Покровский монастырь и прославился подвигом отшельничества. В народном сознании христианские мотивы слились с наблюдениями за природой. Считалось, что если к 3 ноября на деревьях еще остаются листья, то зима выдастся суровой и морозной. Выпавший и не растаявший снег предвещал раннее появление подснежников весной, а алый закат обещал ясные и холодные дни.

Наши предки старались соблюдать ряд ограничений в этот день. Главным табу считались дальние поездки и путешествия, поскольку дорога могла принести неприятности. Без острой необходимости люди воздерживались от выхода из дома, а также обходили стороной леса и не ходили на охоту. Сущевало поверье, что нельзя подбирать любые вещи, найденные на перекрестках или улице, так как это сулит несчастья.

При этом день считался благоприятным для созидательной активности. Традиционно время посвящали рукоделию, учебе, освоению новых навыков и домашних ремесел. Вечером было принято собираться в кругу семьи или принимать гостей, проводя время за спокойными беседами. Строгих ограничений в пище 3 ноября нет, так как день не является постным.