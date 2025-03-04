Музыкальная индустрия РФ потребовала пересмотра отчислений за «сиротские» песни

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ), представляющая около половины российского музыкального рынка, обратилась к Министерству культуры с просьбой пересмотреть предложенные размеры отчислений за использование так называемых «сиротских» произведений — музыки, фотографий или книг, автор или владелец прав на которые либо не установлен, либо недоступен для связи, сообщил РБК.

Порядок использования произведений авторов, чьи имена неизвестны, был утвержден летом 2024 года и вступил в действие в октябре.

Депутаты и сенаторы, предложившие новые правила, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и депутат Госдумы Павел Крашенинников, аргументировали свою инициативу быстрым развитием цифровой среды. По их мнению, объекты в ней легко доступны, но найти их владельца часто бывает проблематично.

В январе 2025 года Минкультуры представило проект постановления правительства, утверждающий правила расчета и размеры компенсации за использование «сиротских» произведений.

Согласно проекту, за различные способы использования таких произведений предусмотрены разные методы выплат. Например, размер компенсации за продажу отдельных экземпляров будет определяться фиксированной суммой.

Ее будет рассчитывать РАО, но она не должна быть меньше 2 тыс. руб. за каждое используемое произведение, умноженное на общее количество экземпляров, плюс дополнительные процентные отчисления от отпускной цены. Для литературных произведений это составит 8%, для музыки — 9%, для фотографий — 10%.

Ранее сообщалось, что на Украине Нацсовет по ТВ и радиовещанию будет блокировать российскую музыку.