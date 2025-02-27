На Украине будут блокировать российскую музыку на стриминговых платформах

Украинский телеканал «Эспрессо», ссылаясь на Министерство образования, сообщил о расширении полномочий Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины: теперь он может блокировать российскую музыку на территории страны.

17 февраля на правительственном сайте Украины появилась петиция, призывающая к запрету песен на русском языке на стриминговых сервисах. Всего за три дня она собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

Автор петиции утверждал, что музыка на русском языке «может содержать идеи и посылы, наносящие вред украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине», а прослушивание такой музыки, по его мнению, финансирует Россию.

После политических изменений 2014 года украинские власти начали кампанию против советского прошлого и всего, что связано с Россией, включая русский язык.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон, закрепляющий украинский язык как государственный. Этот закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Ранее сообщалось, что Минобороны выложило песню Юты «Русские», которую вырезал из эфира Первый канал.