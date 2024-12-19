Музыкальный эксперт Киселев назвал заработки самых популярных российских артистов

Он уточнил, что, помимо этого, исполнителей также кормят рекламные контракты и перепевка старых хитов у легендарных артистов. Так, в целом всех артистов можно разделить на четыре категории по доходам: у наиболее популярных артистов рекламные контракты могут приносить до 60 млн рублей, а общий доход будет доходить до 500–700 млн рублей в год.

По мнению эксперта, на второй строчке находятся медийные артисты, которые весьма активны на федеральных телеканалах и радиостанциях, из-за чего известны более широкой аудитории. Сольные выступления у них случаются редко, однако поклонников у них больше, концерты и туры масштабнее и прибыльнее. К третьей категории можно отнести артистов профильных жанров — исполнители в жанрах рок, рэп, инди, техно, диджеи, у которых имеется стабильный стриминговый доход благодаря постоянным слушателям. Четвертую строчку занимают артисты-легенды, имевшие популярность десять и более лет назад, однако сегодня новый материал уже не выпускающие. Ключевой формой заработка у них являются выступления и концерты, включая club-шоу и корпоративы.

Он добавил, что также все артисты зарабатывают на авторских правах, каждый квартал получая доход от выпускаемого площадками их контента.

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