Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдет в Подольске

В эту субботу на площади перед ДК «Октябрь» в Подольске пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», на котором выступят коллективы RASA, «Собор» и РИЧ.

На площадке проведения мероприятия установят интерактивную кабину Народного фронта, где все желающие смогут записать видеообращение в поддержку российских военных. Помимо этого, гости смогут послушать выступление поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актера театра «4Т» Алексея Шмелева, принять участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях и не только. Подробности о программе можно найти здесь.

Отметим, что проект организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при участии Народного фронта и Общественной палаты России.

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