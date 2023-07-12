Музыкальный фестиваль соберет в Подмосковье звезд джаза

Музей-заповедник «Горки Ленинские» в августе в девятый раз примет Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Концерты впервые пройдут сразу на двух сценах.

Джаз прочно прижился в Подмосковье. Фестиваль стал одним из главных культурных событий в регионе. Великолепный звук, творческая атмосфера, разнообразие музыкальных стилей, импровизация привлекают тысячи зрителей. А еще мастер-классы, выставки мастеров народных промыслов, художников, спортивная программа — не случайно сюда приезжают целыми семьями.

Как отмечает вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, «Джазовые сезоны» это прекрасная возможность не только насладиться музыкой, но посетить красивейший уголок Подмосковья, осмотреть коллекции уникальных музейных экспонатов.

Среди участников двухдневного фестиваля-2023 будут Игорь Бутман, Лариса Долина и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz и другие знаменитости. Организаторы не сомневаются, что будут открыты новые имена талантливых музыкантов.

Ранее сообщалось, что Дворец культуры в Воскресенске включен в список объектов культурного наследия Подмосковья.