Музыкальный фестиваль «Засветись» пройдет в подмосковном Раменском

На этой неделе в Раменском состоится музыкальный фестиваль «Засветись». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Гостей мероприятия ждут выступления музыкантов, светомузыка, перфомансы, розыгрыш призов и спортивные состязания. Также в рамках фестиваля пройдет ярмарка живых ремесел, где можно будет купить товары ручной работы.

Фестиваль состоится на Боровском кургане. Он пройдет при информационной поддержке областного Минкульта. Вход свободный для всех желающих. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье растет посещаемость парков.

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