Губернатор Воробьев: посещаемость парков растет в Подмосковье

Посещаемость парков в регионе растет, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с областным Правительством и главами округов. Он отметил важность этой работы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы для того, чтобы приводить в порядок городские, традиционные парки, которые помнят и знают разные поколения. А поддержка Президента и принятый Государственной думой закон, позволяет нам еще более качественно наводить порядок в лесах, делать там места отдыха, культурного, цивилизованного проведения времени», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил о президентской программе благоустройства в малых городах, которая предполагает и качественную работу парков, а также их содержание.

«Мы видим радикальный, очень заметный рост посещений. И здесь все имеет значение: работающие туалеты, удобные парковки, прокаты, малый бизнес», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что были приняты меры, которые упрощают присутствие бизнеса в парке, и добавил, что приятно видеть интерес инвесторов не только к торговле, но и к аттракционам, воспитательным, образовательным программам.

Глава Подмосковья подчеркнул, что около 200 тыс. жителей приняли участие в голосовании и высказали свои пожелания к тому, что хотелось бы видеть в парках.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в регионе.