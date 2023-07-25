Музыкальный коллектив порадовал особенной программой долголетов в Пушкино

Очень насыщенная творческая программа прошла в КЦСОНиР «Пушкинский». Здесь выступил коллектив «Жар-птица» Ивантеевского отделения Центра соцобслуживания. Активными участниками мероприятия стали члены клуба «Активное долголетие».

Большой патриотический концерт состоял из нескольких блоков. Артисты не только показали сольные номера, читали стихотворения, но и представили зрителям сценку-этюд из кинофильма Леонида Гайдая «Не может быть!».

Для гостей было исполнено множество прекрасных песен. Особенно звучными аплодисментами зрители встретили эстрадный танец «Авантюрист».

«Концерты, посвященные России, мы стараемся проводить раз в месяц. Сейчас на нем были представлены песни, стихи и юмористическая сценка по сюжету кинокомедии «Не может быть!»“ Мы долго репетировали и готовились, и, я считаю, что все отлично получилось у наших «долголетов», — рассказала руководитель коллектива из Городского округа Пушкинский Полина Лысенко.

Отметим, что Городской округ Пушкинский регулярно радует интересными, насыщенными мероприятиями пожилых жителей муниципалитета. В культурных центрах и парках округа проводятся мастер-классы, спортивные мероприятия и концерты.