Музыкант Кардосо записал новую песню на парящем в небе фортепиано
Фото: [скриншот с видео]
Малоизвестный музыкант Луис Кардосо из английского Бристоля придумал оригинальный способ, как представить свою новую песню.
Песня «Fly» («Полет») была исполнена в небе. Кардосо уселся за фортепиано, которое было прикреплено к параплану. Друзья разогнали конструкцию с горы, и музыкант сыграл композицию во время полета.
Кардосо называет себя независимым музыкантом, который любит динамичные композици.
Исполнитель пообещал выложить видео с полным отчетном о подготовке к удивительным съемкам.