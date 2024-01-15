Музыкант Кардосо записал новую песню на парящем в небе фортепиано

Малоизвестный музыкант Луис Кардосо из английского Бристоля придумал оригинальный способ, как представить свою новую песню.

Песня «Fly» («Полет») была исполнена в небе. Кардосо уселся за фортепиано, которое было прикреплено к параплану. Друзья разогнали конструкцию с горы, и музыкант сыграл композицию во время полета.

Кардосо называет себя независимым музыкантом, который любит динамичные композици.

Исполнитель пообещал выложить видео с полным отчетном о подготовке к удивительным съемкам.