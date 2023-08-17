Музыканты из Электростали выступят на Первом Фестивале юношеских оркестров мира

Три воспитанницы Детской музыкальной школы Электростали примут участие в Первом Фестивале юношеских оркестров мира. Это Мария Шевцова, Дарья Фаттахова и Софья Трушина, сообщила в своем аккаунте в ВК глава городского округа Инна Волкова.

Девочки вошли в состав сводного симфонического оркестра городов атомной промышленности, который и выступит на фестивале. Всего отобрали 45 музыкантов из 15 городов присутствия компании «Росатом».

Сейчас юные таланты из городского округа Электросталь продолжают репетиции. Они вместе с командой сводного симфонического оркестра откроют Первый Фестиваль юношеских оркестров мира в столичном парке «Зарядье» уже в эту пятницу, 18 августа.