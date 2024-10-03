МВД завершило расследование дела о мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

Министерство внутренних дел (МВД) России завершило расследование уголовного дела в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Это подтвердил адвокат инфобизнесмена Калой Ахильгов в беседе с «РЕН ТВ».

Также о том, что Следственный комитет РФ завершил расследование дела блогера, сообщил телеграм-канал SHOT.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Он обвиняется в крупном мошенничестве через продажи своих инфокурсов и тренингов. Всего, по данным следствия, от действий блогера пострадали 80 человек.

Как сообщил Ахильгов, суд изучил более 150 томов уголовного дела. По уголовному делу Шабутдинову грозит до 10 лет заключения в колонии. Сейчас блогер находится под стражей до 16 октября.

Ранее сообщалось, что блогеры Артем и Валерия Чекалины задержаны на 48 часов по новому уголовному делу. По данным Baza, вместе с экс-супругами задержан соучредитель косметической компании, к которой блогеры ранее имели отношение.