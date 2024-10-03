Блогеры Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов сразу после допроса. С ними также задержан Роман Вишняк, соучредитель косметической компании, сообщила Baza.

Как утверждают источники, именно Вишняк предложил Чекалиным проводить марафоны, взяв на себя организационные обязанности и получая около 25% от прибыли. Они также открыли совместное предприятие по продаже косметики. Позже Вишняк уехал в США, продолжая получать дивиденды.

С ростом доходов Вишняк и Чекалины начали принимать деньги напрямую через банки в Дубае. Платежи осуществлялись по ссылкам непосредственно в банки ОАЭ, что следователи считают доказательством перевода средств по поддельным документам.

По данным источников, заявление о задержании написал не Вишняк, а один из бывших руководителей компании «Би Фит», уволенный в мае 2024 года.

Вчера, 2 октября, состоялась очная ставка, где, по словам источников, изначально планировалось задержать только Вишняка, но после допросов решили задержать и Чекалиных.

Сегодня в Троицком районном суде Москвы будет решаться вопрос о мере пресечения для Артема Чекалина, следователь просит домашний арест.

Ранее юрист Русяев пояснил, почему блогерше Лерчек грозит новое уголовное дело.