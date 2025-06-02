«Мы будем суровы»: Макрон пообещал наказать участников беспорядков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

В ходе беспорядков пострадали 192 человека, не считая полицейских и пожарных. По меньшей мере, два человека погибло. Было зафиксировано около 700 поджогов, более трети из которых относятся к автомобилям.

Полиция по всей стране задержала 599 нарушителей порядка.

«Произошедшее за последние часы не поддается оправданию. Нарушители будут найдены и наказаны, мы будем суровы. Эти события омрачили радость и спокойствие, которые должны были объединить миллионы наших граждан в момент общего торжества», — приводит слова Макрона RMC Sport.

ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Парижский клуб на мюнхенской «Альянц Арене» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0. Ранее из французских команд в главном еврокубковом турнире побеждал только «Марсель» ­­— в сезоне 1992/93.