Почему ваша кошка похожа на вас? Дело не в мистике, а в науке

Зоопсихолог Оксана Ершова объяснила, почему кошки часто становятся похожими на своих хозяев. В интервью «Газете.Ru» она объяснила , что это связано не с мистикой, а с результатом длительного совместного проживания и тесной эмоциональной связью.

По словам эксперта, питомцы внимательно наблюдают за человеком и подстраиваются под его ритм жизни. Если хозяин поздно ложится, кошка тоже начинает бодрствовать дольше. Если в доме царит спокойствие, животное ведет себя расслабленно, а в эмоциональной, шумной семье — становится активнее. Кошки чувствительны к интонациям, скорости движений, громкости речи и общему уровню тревожности.

Они быстро запоминают бытовой уклад: когда люди просыпаются, работают, едят или отдыхают — и постепенно начинают жить в этом же графике. Более того, кошки способны перенимать эмоциональные модели поведения.

«Если человек постоянно нервничает, громко разговаривает или живет в состоянии стресса, животное тоже становится более тревожным и нас

Окружающие часто замечают это сходство. По мнению зоопсихолога, здесь нет ничего сверхъестественного: люди бессознательно выбирают животных, близких им по темпераменту, а затем годы совместной жизни лишь усиливают эту похожесть.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что у питомцев хозяев-курильщиков чаще всего находят опухоли и лимфомы.