«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии»: Зепп Блаттер обрушился с критикой на руководство ФИФА

Бывший президент ФИФА Йозеф (Зепп) Блаттер раскритиковал курс, который взяло нынешнее руководство федерации. В частности, он высказался по поводу клубного чемпионата мира, который прошел в США.

Главным спонсором турнира стал Фонд общественных инвестиций Саудовской Аравии.

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру — и они ее взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому», — сказал Блаттер.

Он отметил слишком большое количество игр в современном футболе. Блаттер обратил внимание, что клубный чемпионат мира прошел при экстремальной жаре, что вредно для здоровья футболистов.

Против клубного чемпионата в его новом формате выступал глава Ла Лиги Хавьер Тебас. Из-за нового турнира, возможно, придется переносить матчи чемпионата Испании.

Победителем клубного чемпионата мира стал лондонский «Челси», разгромивший в финале ПСЖ.