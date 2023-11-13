Мытищинский коллектив победил в XI Всероссийском фестивале творчества и искусств «ARC river»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
Воспитанницы студии эстрадно-спортивного танца «Импульс» городского округа Мытищи стали победительницами Всероссийского фестиваля творчества и искусств «ARC river».
Девушки от 12-ти до 14-ти лет, которые приняли участие в творческом мероприятии, обучаются в культурно-информационном центре «Леонидовка», а их художественным руководителем выступила Анна Поченикина.
На фестиваль приехали артисты из разных регионов Российской Федерации. Танцевальный коллектив из городского округа Мытищи стал лучшими в своей возрастной категории, девочки были награждены дипломами первой степени.
Ранее мы рассказывали, что в школах подмосковного городского округа Мытищи провели профориентационные уроки на тему «Пробую профессию в области цифровых технологий». Школьники оценили такой формат занятий, многие укрепились в своем желании поступать в колледж или вуз на техническую специальность.