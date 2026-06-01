Не стало советской актрисы Ларисы Жуковской, сыгравшей в «Анне Карениной» и «Войне и мире»
ТАСС: на 89-м году жизни умерла заслуженная артистка России Лариса Жуковская
На 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Жуковская. Она умерла 1 июня, не дожив до своего 89-летия чуть менее двух недель. О ее смерти сообщил ТАСС.
Вся творческая жизнь Жуковской была связана с МХАТом имени Горького. Она поступила в труппу в 1961 году и служила в театре десятилетиями. На его сцене актриса сыграла в таких знаковых спектаклях, как «Братья Карамазовы», «Мертвые души», «Дворянское гнездо», «Без вины виноватые».
Особое место в ее творчестве занимала «Синяя птица», где она исполняла роли Внучки, Света и Матери. Роль соседки Берленго Жуковская получила от учеников Константина Станиславского — особая честь для любой актрисы.
В кино Жуковская дебютировала в 1956 году. Всего на ее счету около двух десятков картин. Зрителям старшего поколения актриса запомнилась по работам в эпопеях Сергея Бондарчука: княжна Воронова в «Анне Карениной» и княжна Безухова в «Войне и мире».
