На 78-м году жизни умер гений российской фантастики

На 78-м году жизни скончался известный российский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ушел из жизни известный российский писатель-фантаст Василий Головачев. Ему было 77 лет, в июне он отметил свой день рождения. О кончине писателя сообщил его коллега, Эдуард Геворкян. Головачев родился в 1948 году в Брянской области. Его литературная карьера началась в конце 1960-х годов в издательстве «Молодая гвардия».

Василий Головачев является лауреатом различных премий и многими считается одним из самых значимых писателей-фантастов в России. Он написал более шестидесяти романов, а также около сотни рассказов и повестей. О времени и месте прощания с писателем пока не сообщалось.

