Автоэксперт предложил отказаться от эвакуации машин за часть нарушений парковки

Эвакуация автомобиля не должна применяться во всех случаях неправильной парковки. Если машина не создает помех движению и не блокирует проезд, достаточно штрафа, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Об этом пишет ТАСС .

По мнению эксперта, действующий подход к эвакуации автомобилей требует пересмотра. Он отметил, что в ситуациях, когда неправильно припаркованная машина не мешает другим участникам дорожного движения, более разумной мерой может стать автоматическая фиксация нарушения и назначение штрафа без перемещения транспортного средства на спецстоянку.

Холодов также раскритиковал инициативу о предоставлении водителям дополнительных 15 минут для предъявления документов на автомобиль перед эвакуацией. По его словам, если транспорт действительно создает помехи или блокирует движение, ожидание владельца лишь усугубит ситуацию.

Эксперт обратил внимание, что сегодня эвакуации нередко подвергаются автомобили, которые фактически не препятствуют движению. В качестве примера он привел остановки общественного транспорта в ночное время, когда отсутствие транспорта делает такие нарушения менее критичными.

По его мнению, законодательство должно четко разграничивать случаи, когда эвакуация действительно необходима, и ситуации, в которых достаточно ограничиться штрафными санкциями.

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