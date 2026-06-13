Лукашенко назвал сроки завершения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Президент Белоруссии Лукашенко: конфликт на Украине может завершится в этом году
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в ближайшей перспективе, если заинтересованные стороны проявят политическую волю. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya. Об этом пшиет Лента.ру.
По словам белорусского лидера, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от решений ограниченного круга влиятельных политиков. Лукашенко выразил уверенность, что при наличии соответствующего стремления вооруженные конфликты могут быть урегулированы в короткие сроки.
Президент Белоруссии отметил, что боевые действия между Россией и Украиной теоретически могут завершиться уже в текущем году, если стороны будут заинтересованы в поиске компромиссных решений.
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Лукашенко подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию не существует. По его оценке, конфликт вокруг Ирана также имеет перспективы завершения в обозримом будущем.
Кроме того, белорусский лидер заявил, что нынешняя международная напряженность во многом связана с человеческим фактором и решениями конкретных политических деятелей. Он также выразил мнение, что США сталкиваются с обстоятельствами, которые ограничивают возможности дальнейшего силового давления на Иран.
Ранее сообщалось, что Путин в День России обратился к Западу и заявил о невозможности поражения РФ.