Конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в ближайшей перспективе, если заинтересованные стороны проявят политическую волю. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya. Об этом пшиет Лента.ру .

По словам белорусского лидера, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от решений ограниченного круга влиятельных политиков. Лукашенко выразил уверенность, что при наличии соответствующего стремления вооруженные конфликты могут быть урегулированы в короткие сроки.

Президент Белоруссии отметил, что боевые действия между Россией и Украиной теоретически могут завершиться уже в текущем году, если стороны будут заинтересованы в поиске компромиссных решений.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Лукашенко подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию не существует. По его оценке, конфликт вокруг Ирана также имеет перспективы завершения в обозримом будущем.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что нынешняя международная напряженность во многом связана с человеческим фактором и решениями конкретных политических деятелей. Он также выразил мнение, что США сталкиваются с обстоятельствами, которые ограничивают возможности дальнейшего силового давления на Иран.

Ранее сообщалось, что Путин в День России обратился к Западу и заявил о невозможности поражения РФ.