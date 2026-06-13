Путин в День России обратился к Западу и заявил о невозможности поражения РФ

В День России Владимир Путин выступил в Кремле перед участниками специальной военной операции, затронув вопросы безопасности, отношений с Западом и будущего страны. Глава государства подчеркнул, что попытки нанести России стратегическое поражение потерпели неудачу, а путь к стабильности лежит через диалог, а не конфронтацию. Об этом пишет ТАСС .

Выступая 12 июня в Екатерининском зале Кремля, президент России Владимир Путин заявил, что государства, рассчитывавшие ослабить Россию и добиться ее стратегического поражения, не смогли реализовать свои планы.

По словам главы государства, расчеты на ослабление страны оказались ошибочными, а Россия продолжает уверенно отстаивать свои национальные интересы и укреплять собственный потенциал.

Отдельное внимание президент уделил отношениям с зарубежными государствами. Путин подчеркнул, что Москва остается открытой для конструктивного взаимодействия, однако не намерена принимать ультимативный тон в международных отношениях.

Глава государства также обратился к недружественным странам с призывом отказаться от конфронтации и выстраивать отношения на основе взаимного уважения и диалога.

Речь прозвучала во время встречи с участниками специальной военной операции. Формат мероприятия предполагал открытое общение, в ходе которого военнослужащие смогли задать президенту интересующие их вопросы и обсудить актуальные темы.

Ранее стало известно, что в День России президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в Большом Кремлевском дворце. Глава государства подчеркнул, что граждане страны встречают этот праздник с особым чувством — с теплотой и душевным отношением к Родине, а также с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений предков.